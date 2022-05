ஆன்மீகத்தின் பெயரால் அவதூறு பரப்புகிறார்கள்.. திமுக ஆட்சியை ஒன்றும் செய்ய முடியாது: ஸ்டாலின் அதிரடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுக கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை மக்கள் மறந்தாலும் நான் மறக்க மாட்டேன் என்று முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். திராவிட மாடல் யாரையும் பிரிக்காது அரவணைக்கும் என்றும் முதல்வர் கூறியுள்ளார். இயற்கையின் ஆசி அரசுசுக்கு இருப்பதால்தான் முன்கூட்டியே மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட்டதாகவும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போது காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில் நல்ல மழை பெய்து வருவதால், மேட்டூர் அணைக்கு அதிக நீர்வரத்து உள்ளது. 24.05.2022 நிலவரப்படி, மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்ட அளவு 117.760 அடியாகவும் நீர் இருப்பு 89.942 டிஎம்சி அடியாகவும் உள்ளது. அதிக நீர்வரத்து தொடர்வதால் மேட்டூர் அணை தனது முழு கொள்ளளவை விரைவில் எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே. காவிரி டெல்டா விவசாயிகளின் நலன் கருதி, குறுவை சாகுப்படிக்காக மேட்டூர் அணையிலிருந்து இன்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தண்ணீர் திறந்து விட்டார்.

சேலம் ஆத்தூரில் நடக்கும் திமுக அரசின் ஓராண்டு சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளாட்சி தேர்தலில் மாபெரும் வெற்றியை சேலம் அளித்துள்ளது. தொடர்ந்து வெற்றிகளை பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையை இந்த கூட்டம் மெய்ப்பிக்கிறது.

English summary

