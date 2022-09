ஊழல்வாதிகளை எதிர்த்தால் ரவுடியா.. பரவாயில்லை ரவுடியாகவே இருக்கோம்.. திமுகவுக்கு பதிலடி கொடுத்த பாஜக

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛ஊழல்வாதிகளை எதிர்க்கும் அண்ணாமலையை ரவுடி என கூறினால் அப்படியே அழையுங்கள்'' என திமுகவின் எம்பி செந்தில்குமாருக்கு பாஜகவின் மாநில துணை தலைவர் நாராயண் திருப்பதி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் உள்கட்சி பூசலால் அதிமுக பிளவுப்பட்டு உள்ளது. இதனால் சமீபகாலமாக தமிழகத்தின் அரசியல் என்பது பாஜக, திமுகவை சுற்றியே நிகழ்ந்து வருகிறது.

இதனால் தமிழகத்தில் திமுக மற்றும் பாஜக தலைவர்கள் இடையே வார்த்தைப்போர் நீடித்து வருகிறது. பொது மேடைகள், டுவிட்டர் உள்ளிட்ட பிற சமூக வலைதளங்களில் அவர்கள் கருத்துகள் பதிவிட்டு ஒருவரையொருவர் தாக்கி பேசி வருகின்றனர்.

