அதிமுக பிளவால் 2024 தேர்தலில் பாஜக தனித்துப் போட்டி? “திமுக ரெடியா?” - அண்ணாமலை சொன்ன ‘பளிச்’ பதில்!

சென்னை : தமிழகத்தில் இரண்டாவது பெரிய கட்சியா, மூன்றாவது பெரிய கட்சியா என்பதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையே இல்லை, எங்கள் இலக்கே தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைப்பதுதான் எனத் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை.

'மாலை மலர்' நாளிதழுக்கு பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பேட்டி அளித்துள்ளார். அதில், தமிழகத்தில் பாஜகவின் வளர்ச்சி, அதிமுக மோதல் உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்துப் பேசியுள்ளார் அண்ணாமலை.

இந்தப் பேட்டியில் பேசியுள்ள அண்ணாமலை, திமுக தனித்துப் போட்டியிட்டால் நாங்களும் தனித்து அவர்களை எதிர்க்கொள்ளத் தயாராக இருக்கிறோம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து பாஜக பிரியுமா என்ற கேள்விக்கு கூட்டணி முடிவுகளை எங்கள் தேசிய தலைமை தான் முடிவு செய்யும் எனப் பதில் அளித்துள்ளார் அண்ணாமலை.

BJP is growing rapidly in Tamil Nadu. If DMK comes forward to contest alone, we are waiting to face them alone. Our aim is to send at least 25 MPs from Tamil Nadu, said BJP state president Annamalai in an interview.