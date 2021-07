ரஜினி மனசில் இருந்தது யாரா இருக்கும்.. போற போக்கில் குண்டைப் போட்டுட்டுப் போயிட்டாரே!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனை கூட்டத்தில் தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிடவும் யாருடன் கூட்டணி அமைக்கலாம் என்பது குறித்தும் முடிவு செய்திருந்ததாக ரஜினி கூறியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இதையடுத்து ரஜினி நினைத்திருந்த கூட்டணி எப்படி இருந்திருக்கும் என்ற கற்பனை கொடி கட்டிப் பறக்கிறது. ரஜினிகாந்த் அமெரிக்காவில் மருத்துவப் பரிசோதனை முடித்துக் கொண்டு சென்னை திரும்பிய நிலையில் நேற்றைய தினம் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தினரை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவர் மன்ற நிர்வாகிகளிடம் நிறைய விஷயங்களை பேசியதாக தகவல்கள் வருகின்றன. அந்த கூட்டத்தில், "கட்சி தொடங்கி சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிருந்தால் நாம் நிச்சயம் ஆட்சியை பிடித்திருந்திருப்போம்" என தெரிவித்திருந்தாராம்.

English summary

If Rajini compete in electon then with whom he would have make alliance? Here are some guesses!