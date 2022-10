உடலில் தமிழ் உணர்ச்சி இருந்திருந்தால்.. அதிமுகவினர் இப்படி செய்திருப்பார்களா? துரைமுருகன் விளாசல்!

Chennai

சென்னை: உடலில் தமிழ் உணர்ச்சி இருக்குமேயானால் இந்தி எதிர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வரும் போது சட்டசபையில் இருந்து அதிமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்திருக்க மாட்டார்கள் என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

உடலில் தன்மான ரத்தம் ஓடுமேயானால் இந்தி எதிர்ப்பு தீர்மானத்தை ஆதரிப்பதற்காக அதிமுக உறுப்பினர்கள் சட்டமன்றத்தில் இருந்திருப்பார்கள் எனவும் அவர் கூறினார்.

மத்திய அரசுக்கு எதிரான இந்தி எதிர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்ட வேளையில் அதிமுக உறுப்பினர்கள் அமளி துமளியில் ஈடுபட்டு சபையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

மைக்கை ஆஃப் செய்து எடப்பாடியை நோஸ் கட் செய்த சபாநாயகர்! கத்தி கத்தி டயர்டு ஆன அதிமுக உறுப்பினர்கள்!

Minister Durai Murugan said that if there was Tamil sentiment in the body, the AIADMK members would not have walked out of the assembly when the anti-Hindi resolution was brought. He also said that AIADMK members would have been in the assembly to support the anti-Hindi resolution if they have emotions and right towards tamil language.