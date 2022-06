“ஒரு நன்றி.. ஒரு முக்கிய கோரிக்கை" முதல்வர்-ஆளுநர் சந்திப்பின்போது நடந்தது என்ன?: அடுத்த பிளானே வேற!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியுடன், திமுக அரசின் மோதல் போக்கு தொடர்ந்து வரும் நிலையில் நேற்று மாலை ஆளுநரை சந்தித்துப் பேசினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

இந்தச் சந்திப்பின்போது அமைச்சரவை மாற்றம் தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆளுநரிடம் பேசக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அது பற்றிய பேச்சுகள் இடம்பெறவில்லை என தகவல் அறிந்த வட்டாரத்தினர் கூறுகின்றனர்.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை சந்தித்த முதல்வர் ஸ்டாலின், முதலில் நன்றி சொல்லியுள்ளார். நீட் தேர்வில் தமிழகத்திற்கு விலக்கு கோரிய மசோதாவை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைத்த ஆளுநருக்கு நன்றி கூறியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் சந்திப்பு- நிலுவை மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் தர வலியுறுத்தல்!

