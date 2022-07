மோடியை விட சித்தராமையாவிற்கு சென்னையில் உற்சாக வரவேற்பு.. பூரிக்கும் கன்னட மீடியாக்கள்!

Chennai

சென்னை: விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் வழங்கப்பட்ட அம்பேத்கர் சுடர் விருது பெற சென்னை வந்த கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையாவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை விட உற்சாக வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கன்னட மீடியாக்களில் செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் ஆண்டுதோறும் அம்பேத்கர் சுடர், பெரியார் ஒளி விருது, காமராசர் கதிர் விருது, அயோத்திதாசர் ஆதவன் விருது, காயிதேமில்த் பிறை விருது, செம்மொழி ஞாயிறு விருது, மார்க்ஸ் மாமணி விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

குறிப்பாக டுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுத்து வரும் தலைவர்களை பாராட்டி அம்பேத்கர் சுடர் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் 'விருதுகள் வழங்கும் விழா - 2022' இன்று சென்னை திருவல்லிக்கேணி வாலாஜா சாலையில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கில் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

