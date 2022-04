தமிழகத்தில் பரவலாக மழை! இன்றும், நாளையும் இடி, மின்னலுடன்.. மழைக்கு வாய்ப்பு

Chennai

சென்னை: திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, கள்ளக்குறிச்சி உள்பட தமிழகத்தில் சில இடங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது. மேலும் இன்றும், நாளையும் தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

தமிழகத்தில் சில நாட்களாக கோடை மழை பெய்து வருகிறது. பல இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் அவ்வப்போது கனமழையும் பெய்து வருகிறது. இதனால் கோடை வெயிலில் இருந்து பொதுமக்கள் தப்பித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தான் லட்சத்தீவு பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் மேல் நிலவும் மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்ப சலனம் காரணமாக நேற்று தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளுக்கு மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியிருந்தது.

In Tamilnadu, someparts gets rain in the night time including thirupathur, krishnagiri and kallakurichi dirstricts. The Met Office has forecast light to moderate rains with thundershowers in a few places in Tamil Nadu, Pondicherry and Karaikal today and tomorrow.