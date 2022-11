பொங்கல் தொகுப்பில் மோசடி..பருப்பு,பாமாயில் நிறுவனங்களில் 2வது நாளாக வருமான வரி சோதனை

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் ரேசன் கடைகளுக்கு சப்ளை செய்யும் இரண்டு நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். பொங்கல் தொகுப்பு மோசடி, அருணாச்சலா இன்பக்ஸ், இன்டகரேடட் சர்வீஸ் லிமிடெட் பொங்கல் தொகுப்பில் தரம் இல்லாத பொருட்களை கொடுத்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இரண்டு நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் இரண்டாவது நாளாக சோதனை மேற்கொண்டனர்.

தமிழ்நாட்டில் சென்னை உள்ளிட்ட 40க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில், வருமான வரித்துறையினர் நேற்று சோதனை நடத்தினர். அதில் சென்னை, காஞ்சிபுரம், கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட இடங்களில் நேற்று 350க்கும் மேற்பட்ட வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.

இதுவரை, ஏதேனும் ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்தான தகவல்கள் வெளியாகவில்லை.

இந்த நிலையில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

