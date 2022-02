கணிசமாக குறைந்த சுயேச்சைகளின் வெற்றி... நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் தலைவர் பதவி கைப்பற்றுவதிலும் சிக்கல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுகவின் மிகப்பெரிய வெற்றியால், வாகை சூடிய சுயேச்சைகளின் எண்ணிக்கை கடந்த தேர்தலை விட கணிசமாக குறைந்துள்ளது. இதனால் நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் சுயேச்சைகள் தலைவர் பதவியை கைப்பற்றுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த 2011ம் ஆண்டுக்கு பின் 10 வருடம் கழித்து நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற்று உள்ளது. பிப்ரவரி 19ல் பதிவான ஓட்டுகள் நேற்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் திமுக ஆதிக்கம் செலுத்தி அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

திமுகவின் எழுச்சிக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அதிமுக படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. குறிப்பாக செல்வாக்கு உள்ள கொங்குமண்டலம், தேனி மாவட்டம் உள்ளிட்ட இடங்களில் கூட அதிமுக குறைந்த வார்டுகளிலேயே வெற்றி பெற்றுள்ளது. பாஜக, நாம் தமிழர், பாமக, தேமுதிக, அமமுக, உள்ளிட்ட பிற கட்சிகள் தனித்து போட்டியிட்டு தங்களின் செல்வாக்கை சுயபரிசோதனை செய்துள்ளன.

கழகங்களின் கள்ள ஓட்டுகள், ஆபாச அரசியல்... நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தோல்வி குறித்து கமல் குமுறல்

English summary

The DMK's biggest victory in the urban local body elections is that the number of independent candidates is lower than in the last election. Thus the problem in capturing the position of independent leader in municipalities.