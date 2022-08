இந்தியாவின் மிகப் பழமையான நூலகம்.. அறிவுசார் சின்னம்.. சென்னை கன்னிமாரா நூலகம் உருவான கதை!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: மெட்ராஸ் டே கொண்டாடப்படும் தருணத்தில், சென்னையின் அடையாளமாக எத்தனையோ பாரம்பரிய சின்னங்கள், கட்டிடங்கள் இருந்தாலும் அறிவுசார் சின்னமாக அறியப்படும் கன்னிமாரா நூலகத்தின் சிறப்புகளை பற்றி நாம் இங்கே பார்க்கலாம்.

மெட்ராஸ் என்றாலே அது ஒட்டு மொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களின் அடையாளம் என்றே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள மக்கள் சென்னையில் வசித்து வருகின்றனர்.

ஆரம்பத்தில் பொருள் ஈட்டுவதற்காக சென்னைக்கு வரும் மக்கள் பின்னர் அங்கேயே செட்டில் ஆகும் அளவுக்கு மக்களை ஈர்த்து குடிவைப்பதில் சென்னை பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. தொழில் வளம் சிறந்து காணப்படுவதால் சென்னை மேலும் மேலும் உயர்ந்துகொண்டே செல்கிறது.

