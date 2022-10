தினேஷ் கார்த்திக் ரூட் க்ளியர்.. ரிஷப் பண்ட் பேக் அப் தான்.. குறிப்பால் உணர்த்திய ரோஹித் ஷர்மா!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற உள்ள டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடரில் ரிஷப் பண்ட் அல்லது தினேஷ் கார்த்திக் ஆகிய இருவரில் இந்திய அணி யாரை பிளேயிங் 11ல் களமிறங்கலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

தென் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியை இந்திய அணி 16 ரன்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. தென் ஆப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

நேற்றிரவு நடைபெற்ற இந்த தொடரின் இரண்டாவது போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்கா அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது. இந்திய அணி முதலில் பேட் செய்து 20 ஓவர்களில் 237 ரன்கள் குவித்தது. இந்திய அணியில் சிறப்பாக விளையாடிய சூர்யகுமார் யாதவ் 61, கேஎல் ராகுல் 57 ரன்கள் விளாசினர்.

In the T20 World Cup series to be held in Australia, the Indian team has decided who can field in the playing 11 between Rishabh Pant or Dinesh Karthik.