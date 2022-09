இன்புளுயன்ஸா..1000 இடங்களில் காய்ச்சல் முகாம்..அசால்ட்டாக இருக்க வேண்டாம் - அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா முடிவுக்கு வந்து விட்டது என்று யாரும் அசால்ட்டாக இருக்க வேண்டாம் என்று அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார். இன்புளுயன்ஸா காய்ச்சல் பரவி வருவதால் தமிழகம் முழுவதும் நாளை 1000 இடங்களில் சிறப்பு காய்ச்சல் முகாம் நடைபெறும் எனவும் மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகம் முழுவதும் கொரோனா அலை ஆட்டிப்படைத்த நிலையில் தற்போது குழந்தைகளை காய்ச்சல் அதிகம் தாக்கி வருகிறது. மருத்துவமனைகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த காய்ச்சல் ஓரிரு நாட்களில் சரியாகி விடும் என்பதால் மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்று மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன், காய்ச்சல், சளி, இருமல் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் இருந்தால் முகாம்களுக்கு சென்று பரிசோதனை செய்து கொள்ளலாம் என்றும் கூறினார்.

Minister M. Subramanian has said that no one should be assailed by the fact that Corona has come to an end. Due to the spread of influenza fever, a special fever camp will be held in 1000 places across Tamil Nadu tomorrow.