சிறுவனின் தலையில் பாய்ந்த குண்டு.. என்ன நடந்தது?.. சிஐஎஸ்எஃப் அதிகாரிகளிடம் தீவிர விசாரணை

சென்னை: புதுக்கோட்டையில் நார்த்தாமலை அருகே அம்மாசத்திரத்தில் சிஐஎஸ்எஃப் துப்பாக்கி பயிற்சி மையம் உள்ளது. இந்த மையத்தில் துணை ராணுவ வீரர்கள் துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சியில் ஈடுபடுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில் நேற்று சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் துப்பாக்கிச் சுடும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது ஒரு வீரர் துப்பாக்கியிலிருந்து 2 தோட்டாக்கள் சுமார் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் போய் விழுந்தது. அதில் ஒன்று முத்து என்பவரின் வீட்டின் சுவற்றை துளைத்தது.

English summary

Serious investigation with CISF officers into the bombing of the boy's head during training. The condition of the injured boy is said to be very worrying. The police filed a case against the Central Industrial Security Force in 2 divisions