காவலன் எஸ்ஓஎஸ் செயலியை அளித்த "காவலன்".. 31 ஆண்டுகள் கழித்து ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் ரவி

சென்னை: தாம்பரம் காவல் ஆணையராக இருந்த டிஜிபி ரவியின் பதவிக்காலம் நேற்று முடிவடைந்தது. அவருக்கு பிரிவு உபசார விழா நடைபெற்றது.

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தாம்பரம் காவல் ஆணையரகத்தின் சிறப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார் ரவி. பின்னர் கடந்த ஜனவரி மாதம் தாம்பரம் காவல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டார்.

பின்னர் டிஜிபியாக நியமனம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டது. ரவி ஐ.பி.எஸ்.,1991-ம் ஆண்டு தமிழக கேடர் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி. இவர் பி.எஸ்சி விவசாயம், சைபர் க்ரைம் தொடர்பாக பட்டங்களைப் பெற்றவர். விவசாயத்தில் பிஹெச்.டி முடித்து முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ளார்.

