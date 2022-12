கமல்ஹாசனை காங்கிரஸில் சேர்க்க விரும்பும் ராகுல்? கட்சியை கலைக்கப் போறாரா? மீட்டிங்கில் நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன், தனது கட்சியைக் கலைத்துவிட்டு, காங்கிரஸில் இணைய இருப்பதாக ஒரு தகவல் சிறகடித்து வருகிறது. ஆனால், இந்தத் தகவலில் துளியும் உண்மை இல்லை என்றும், சில கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் வேண்டுமென்றே இப்படி கிளப்பி விட்டிருக்கிறார்கள் என்றும் தெரிவிக்கின்றனர் மநீம கட்சியினர்.

காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் பங்கேற்க மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் முடிவெடுத்துள்ள நிலையில், கட்சியை காங்கிரஸோடு இணைக்க இருக்கிறார் கமல்ஹாசன் என்கிற பேச்சுகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பைக் கிளப்பி உள்ளன.

ஆனால், மநீம கட்சியினர், ராகுல் காந்தியிடம் இருந்து கடிதம் வந்த நிலையில், கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசனை நடத்திய பிறகுதான் டெல்லி செல்லவே கமல்ஹாசன் முடிவெடுத்தார், கட்சியைக் கலைக்கும் திட்டம் ஒருபோதும் இல்லை என்கிறார்கள்.

English summary

A informations rounds that Makkal Needhi Maiam chief Kamal Haasan is going to disband the party and join Congress. However, MNM executives deny that there is no truth in this information.