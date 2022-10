பொன்னியின் செல்வன் மெகா ஹிட்! ஆனால் உண்மை வரலாறு அதுவல்ல.. இதெல்லாமே பொய்தானா.. புதிய தகவல்கள்

Chennai

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் மிகப் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், அதில் எது எல்லாம் புனைவு எது உண்மை என்று தெரியுமா? வாங்கப் பார்க்கலாம்..

பெரும் எதிர்பார்ப்பிற்கு இடையே ரிலீஸான பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் மிகப் பெரிய வெற்றிப்படமாக மாறி உள்ளது. விக்ரம், ஜெயம் ரவி, ஐஸ்வர்யா ராய், கார்த்தி நடித்துள்ள இந்தப் படம் வசூலைக் குவித்து வருகிறது.

பல ஆண்டு முயற்சிக்குப் பின்னர், கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நாவல் ஒரு வழியாகத் திரைப்படமாக வந்துவிட்டது. 5 பாகங்களாக வெளியான நவாலை இரண்டு பாகங்களாக எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகக் கதையில் சில மாற்றங்களையும் செய்துள்ளனர்.

Is Ponniyin Selvan is actually what happened in history Ponniyin Selvan is not what actually happened in history: Movie adaptation of Kalki’s magnum opus Ponniyin Selvan.