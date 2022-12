பாஜக ‘டாப்’ தலையை மாற்ற ஆர்.எஸ்.எஸ் முடிவு? ‘சமன்வய பைட்டக்’கில் கடுகடுத்த நிர்வாகி! அப்போ அண்ணாமலை?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு மாநில பாஜக அமைப்புச் செயலாளர் கேசவ விநாயகன் சர்ச்சைகளில் சிக்கி வரும் நிலையில், மிக பலம் வாய்ந்த அமைப்புச் செயலாளர் பதவியில் இருந்து அவரை மாற்ற ஆர்.எஸ்.எஸ் அதிரடியாக முடிவெடுத்திருப்பதாகத் தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

பாஜக நிர்வாகிகள் நியமனம் தொடர்பாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலைக்கும், மாநில அமைப்புச் செயலாளர் கேசவ விநாயகனுக்கும் இடையே முரண்கள் ஏற்பட்டு வந்ததாக பாஜகவுக்குள் பேசப்பட்டு வந்தது.

சமீபத்தில் பகீர் கிளப்பிய பாஜக நிர்வாகிகள் டெய்சி சரண் - திருச்சி சூர்யா போன் உரையாடலின் போதும், கேசவ விநாயகனை குறிப்பிட்டு ஆபாசமாகப் பேசியிருந்தார் திருச்சி சூர்யா.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் சென்னையில் 2 நாட்கள் நடந்த சங் பரிவார் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இதுகுறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும், அப்போது ஒரு முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் பரவுகின்றன.

The clash erupts between BJP state president Annamalai and organization secretary Kesava Vinayakan regarding the appointment of BJP executives. Recently, Trichy Surya mentioned Kesava Vinayakan obscenely. In this case, Souces say that RSS has decided to change the Tamil Nadu state BJP organizational secretary.