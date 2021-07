முதல்ல சின்ன கட்சி.. பிரபலமான பிறகு.. பெரிய கட்சிகளுக்கு ஜம்ப்.. டிரெண்டாகும் "நூதன கட்சி தாவல்"

Chennai

சென்னை : தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தலை, தலைமை தேர்தல் கமிஷன் அறிவித்தது முதலே பரபரப்பிற்கு பஞ்சமில்லாமல் போனது. அதிலும் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு சீட் வாங்குவதற்காக அனைத்து கட்சிகளிலும் பாரபட்சமின்றி நடந்த அக்கப்போர்களுக்கு அளவே இல்லை. சீட் கொடுக்காததால் கட்சிக்கு எதிராக கோஷமிட்டவர்கள் ஒரு பக்கம் என்றால், கட்சியை விட்டே விலகி சுயேட்சையாக நின்று பலத்தை காட்டியவர்கள் ஒரு பக்கம்.

இந்த பக்கம் DMK.. அந்த பக்கம் BJP.. Tamilnadu அரசியலில் ஒரே நாளில் ஏற்பட்ட பல மாற்றங்கள்!

இன்னும் சில பேர் கோபத்தில் வேறு கட்சிக்கு போல் இணைந்தனர். அந்த கட்சிகளும் மற்ற கட்சியின் முக்கிய புள்ளிகளை தங்கள் பக்கம் இழுப்பதற்காக, அரசியலில் பழம் தின்னு கொட்டை போட்டவர்கள் சீட்டுக்காக மல்லுக்கட்டிக் கொண்டு இருக்கையில் புதிதாக கட்சியில் இணைந்தவர்களுக்கு சீட் கொடுத்து அரவணைத்தனர். சிலர் வாரிசுகளை உள்ளே நுழைக்க தீவிரம் காட்டினர்.

