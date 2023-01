செட்டப் செல்லப்பா..மகளை திருமணம் செய்த 62 வயது டாடி! என்னம்மா நீங்க இப்டி பண்றீங்களேமா! அதுக்காகவா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த சில நாட்களாகவே 60 வயதுக்கும் அதிகமான முதியவர் ஒருவர் தனது மகளையே திருமணம் செய்து கொண்டதாக இணைய தளங்களிலும், சமூக ஊடகங்களிலும் வீடியோ ஒன்று பரவி வந்தது. இதனால் நெட்டிசன்கள் கடுமையான அதிர்ச்சியடைந்த நிலையில், பின்னர் தான் அது செட்டப் செல்லப்பா டைப் வீடியோ என தெரிய வந்தது.

பொதுவாக 90ஸ் கிட்ஸ் களுக்கு திருமணமே நடக்காது என்ற ஒரு வதந்தி பரப்பப்பட்டு வரும் நிலையில் 2k கிட்ஸ் எனப்படும் 18 வயது இளைஞர்கள் திருமணம் செய்து கொள்வது அதிகரித்து வருகிறது. அது என்னமோ தெரியவில்லை அவர்கள் தான் ட்ரெண்டும் ஆகின்றனர்.

அப்படி நடக்கும் திருமண நிகழ்வுகள் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் பரபரப்பையும், சில நேரங்களில் சிரிப்பையும், சோகத்தையும், சஸ்பென்ஸ் என கலந்து கட்டி உருவாக்குவது வழக்கம் தான். அப்படி ஒரு வீடியோதான் சில நாட்களாக இணையத்தில் உலவியது.

English summary

For the past few days, a video of a 60-year-old man marrying his own daughter has gone viral on the internet and social media. Netizens were shocked by this, but later it came to light that it was a scripted video.