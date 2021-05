கொரோனாவின் கரங்களில் சிக்கி உயிரிழக்கும் பெற்றோர்கள்.. அனாதரவாகும் குழந்தைகள்.. அரசு அரவணைக்குமா?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளை பாதுகாக்க ஆந்திரா, டெல்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களை போல் தமிழக அரசும் ஏதாவது செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனாவின் இரண்டாவது அலை தீவிரமாக இருந்து வரும் நிலையில் பலர் தங்களது அன்புக்குரிய குடும்ப உறுப்பினர்களை இழக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. அந்த வகையில் குழந்தைகள் சிலர் பெற்றோர் இருவரையும் இழக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது.

ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் ஒரே நாளில் 22 கொரோனா நோயாளிகள் பலி

English summary

Is there any assistance to be given for the child who lost parents for Corona in Tamilnadu?