Exclusive 5000 கோடி.. அப்ப ஆரம்பிச்ச பொய்! "அண்ணாமலையை பாஜகவே கைவிடும்".. வெளுக்கும் பத்திரிகையாளர்!

சென்னை : ரூ. 5 லட்சம் மதிப்புள்ள வாட்ச்சை கட்டுவதற்கான பொருளாதார நிலை அண்ணாமலைக்கு இருக்கிறது. ஆனால், மக்களின் பிரதிநிதிகளாக தங்களைக் காட்டிக்கொள்ள வேண்டிய அரசியல்வாதி, கோடிக்கணக்கான மக்கள் அன்றாட உணவிற்கு வழியின்றி வறுமையில் வாழும் நாட்டில் 5 லட்ச ரூபாய் கடிகாரத்தை கட்டியிருப்பதைப் பெருமையாகச் சொல்வது அவலமானது என ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் விமர்சித்துள்ளார் மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையின் சமீபத்திய செயல்பாடுகள் கடும் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. அண்ணாமலை கட்டியிருந்த 5 லட்சம் மதிப்புள்ள ரஃபேல் வாட்ச் மற்றும் அதைத்தொடர்ந்து அண்ணாமலை சொன்ன விளக்கம், திமுக எழுப்பும் கேள்விகள் அரசியல் களத்தைச் சூடாக்கியுள்ளன.

அதேபோல சமீபத்தில் கோவையில் காது கேளாதோருக்கு காது கேட்கும் கருவி வழங்கியபோது, ரூ. 10 ஆயிரம் மதிப்புள்ள கருவி என அண்ணாமலை பேசியிருந்தார். அதன்பிறகு அந்தக் கருவி விலை ரூ. 350 என கண்டறியப்பட்டு, அண்ணாமலை கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து, தனக்கு லயன்ஸ் கிளப்பை சேர்ந்தவர்கள் தவறாகச் சொல்லிவிட்டதாகப் பின்வாங்கினார்.

இந்நிலையில், அண்ணாமலையின் அரசியல் செயல்பாடுகள் தொடர்பாக மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி, ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டி விவரம் வருமாறு :

Senior journalist Mani has criticized Annamalai in One India Exclusive interview. Annamalai has the financial position to own a watch worth 5 lakhs, But it is shameful for a politician who has to present himself as the representative of the people to brag about having a Rs 5 lakh watch in a country where millions of people live in poverty, he slammed.