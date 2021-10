குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டும் நாள் பிறந்த நாளா?.. இதென்னங்க கொடுமை.. தமிழக அரசுக்கு அண்ணாமலை கேள்வி!

Chennai

சென்னை: நவம்பர்‌ 1-க்கு பதில்‌ ஜீலை 18 ஆம்‌ நாள்‌தான்‌ தமிழ்நாடு நாள்‌ என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது மிகவும்‌ வியப்பாக உள்ளது என தமிழக பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: மெட்ராஸ்‌ ராஜ்ஜியம்‌ என்பது பின்னர்‌ நாட்டில்‌, மொழிவாரி மாநிலங்கள்‌ பிரிக்கப்பட்ட போது ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளாவின்‌ சில பகுதிகள்‌ மெட்ராஸ்‌ ராஜ்ஜியத்திலிருந்து பிரிந்து சென்றன. அந்த நாளான நவம்பர்‌ 1ம்‌ தேதியை அந்தந்த மாநிலங்கள்‌ தங்கள்‌ மாநிலங்கள்‌ தோன்றிய நாளாக கொண்டாடி வருகின்றன.

