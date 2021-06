"அதிமுக எங்கே போகுதுன்னே தெரியல.." அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்தே ராஜினாமா.. 'அஸ்பயர்' அதிரடி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நாட்டிலேயே தொழில்நுட்ப பிரிவு என்ற ஒன்றை முதன்முதலில் அமைத்த கட்சிகளில் அதிமுகவும் ஒன்றாகும். தமிழகம் முன்னேறிய மாநிலம். எனவே, வாக்காளர்களில் பெரும்பாலானோர் இணையதளம் மற்றும் சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்துகின்றனர்.

எனவேதான், ஜெயலலிதா காலம் தொட்டு அதிமுக, தனது தொழில்நுட்ப பிரிவின் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் அதன் பணியாளர்களை தொடர்ந்து மேம்படுத்தியது.

கடந்த சட்டசபை தேர்தலின்போது அதிமுக ஐடி விங் பெரும் உழைப்பை கொட்டியது. 10 வருடங்கள் தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருந்தாலும் பெரும் அதிருப்தி அலை எழாமல் பார்த்துக் கொண்டதில் ஐடி விங் முக்கிய பங்காற்றியது.

English summary

There is NO value for SKILL or PROFESSIONALISM anymore at AIADMK. Even worse, is the Lack of Vision & absence of Direction. Having informed the leadership last week to relieve me from the party post, I, have NOW submitted my resignation even from the primary membership of AIADMK, says Aspire Swaminathan.