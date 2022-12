திமுக ம.ம.க. கூட்டணிக்கு அச்சாரம் போட்டவர் டாக்டர் மஸ்தான்! மறக்க முடியுமா! ஜவாஹிருல்லா இரங்கல்!

Chennai

சென்னை: திமுக மனிதநேய மக்கள் கட்சி இடையேயான நட்பில் தொய்வு ஏற்பட்ட காலத்தில் அந்த நட்பை மீண்டும் தொடர பெரும் முயற்சி எடுத்தவர் டாக்டர் மஸ்தான் என ஜவாஹிருல்லா எம்.எல்.ஏ. தெரிவித்துள்ளார்.

மஸ்தானின் பெரும் முயற்சியால் அன்று கருணாநிதியை தாம் நேரில் சந்தித்து நட்பு பாராட்டியதாகவும் அது இன்றும் தொடர்வதாகவும் நினைவுகூர்ந்துள்ளார்.

இன்று மாலை மஸ்தான் இல்ல நிச்சயதார்த்த விழா நடைபெறவிருந்த நிலையில் அவரது மறைவு தனக்கு பேரதிர்ச்சியை தருவதாக ஜவாஹிருல்லா இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக ஜவாஹிருல்லா விடுத்துள்ள பதிவு விவரம் வருமாறு;

English summary

Jawahirullah MLA said that Dr. Masthan was instrumental in restoring the friendship between the DMK and the MMK when there was a break in the friendship.