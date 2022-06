ஒற்றைத் தலைமை தொண்டர்கள் விருப்பம்..தூங்குவது போல நடிப்பவரை எழுப்ப முடியாது என்கிறார் ஜெயக்குமார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை அவசியம். ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் பாஜக தலையீடு இல்லை என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார். அதிமுகவில் அடிமட்ட தொண்டனும் உயர் பதவிக்கு வரலாம் என்பதற்கு அவைத்தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் சான்று என்றும் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் சூடுபிடித்துள்ளது. அதிமுகவில் தற்போதுள்ள இரட்டை தலைமைக்கு பதில் ஒற்றைத் தலைமையை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற முனைப்பில் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நேற்று முன்தினம் பரபரப்பாக நடந்தது. மழை விட்டும் தூவானம் விடாத கதையாக அதிமுகவில் சர்ச்சைகள் ஓயவில்லை.

சென்னையில் இன்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி வீட்டில் அதிமுகவின் முக்கிய தலைவர்கள் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர். ஆலோசனைக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜெயக்குமார், ஓபிஎஸ் செயல்பாடுகள் குறித்து தொண்டர்கள் மத்தியில் ஆதங்கம் நிலவி வருகிறது என்றார்.

English summary

The AIADMK needs a single leadership. Former minister Jayakumar has said that the BJP has no involvement in the single leadership issue. Jayakumar also said that its leader Tamilmagan Hussain was a proof that grassroots activists in the AIADMK could also come to a higher post.