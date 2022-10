அப்பாவி மலைக்குறவரின் உயிரிழப்புக்கு அரசும், அதிகாரிகளும் தான் பொறுப்பு.. கொந்தளித்த ஜெயக்குமார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சாதி சான்றிதழ் கிடைக்காத விரக்தியில் உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் தீக்குளித்து உயிர் இழந்ததற்கு காரணமான அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மலைக்குறவர் இனத்தை சேர்ந்த தங்களுக்கு, எங்குமே சாதி சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை, தனது மகனுக்கு சாதி சான்றிதழ் வழங்க மறுக்கின்றனர் எனக் கூறி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் படப்பையைச் சேர்ந்த வேல்முருகன் என்பவர் சென்னை ஐகோர்ட் வளாகத்தில் தீக்குளித்தார்.

இதையடுத்து, அவரை மீட்டு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். உடலில் 90 சதவிகித படுகாயங்களுடன் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த வேல்முருகன், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

இந்நிலையில், சாதிச் சான்றிதழுக்காக தீக்குளித்து உயிரிழந்த வேல்முருகன் குடும்பத்திற்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும்; அதற்குக் காரணமான அதிகாரிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களை நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்த வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

