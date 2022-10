எல்லாம் வெறிங்க.. ஓபிஎஸ்சுக்கு எதிராக வரிந்துகட்டி விளாசி தள்ளிய ஜெயக்குமார்

Chennai

சென்னை: ஓ பன்னீர் செல்வம் பதவி வெறி பிடித்தவர். அதிமுகவுக்கு செய்த துரோகத்திற்காக அவரை ஜெயலலிதாவும் எம்.ஜி.ஆரும் மன்னிக்க மாட்டார்கள் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேசியுள்ளார்.

சென்னை ஓட்டேரியில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும். ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு காரணமானவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்.

O Panneer Selvam is a position fanatic. Former AIADMK Minister Jayakumar has said that Jayalalithaa and MGR will not forgive him for his betrayal of AIADMK.