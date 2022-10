டிசம்பர் 4, 2016 அன்று ஜெயலலிதா அறையில் சலசலப்பு.. உதவியாளர் பூங்குன்றன் சாட்சியம்.. நடந்தது என்ன ?

Chennai

சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அறையில் ஒரு சலசலப்பு ஏற்பட்டதாக அவருடைய உதவியாளர் பூங்குன்றன் தெரிவித்துள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இறப்பு குறித்து ஆறுமுகசாமி அறிக்கை இன்று சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. சுமார் 600 பக்கங்கள் கொண்ட இந்த அறிக்கையில் யார் யாரிடம் ஆணையம் விசாரணை நடத்தியது, ஜெயலலிதாவுக்கு முன்னுரை, சிகிச்சை விவரம் உள்ளிட்டவை குறித்து விவரமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கிட்டதட்ட 158 பேரிடம் இந்த கமிஷன் விசாரணை நடத்தியது. சுமார் 5 ஆண்டு கால விசாரணையில் ஜெயலலிதா மரணத்தில் நடந்தது என்ன என்பது குறித்து ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விவரமாக தெரியவில்லை.

