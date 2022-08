ஜெயலலிதா மரணம்.. ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் 5 ஆண்டு கால விசாரணை.. 600 பக்க அறிக்கையால் மர்மம் விலகுமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக மக்கள் பலர் தங்கள் கருத்துகளை கூறியிருந்தனர். இதையடுத்து கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தை அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. ஐந்து ஆண்டு காலம் விசாரணை நடத்தி 600 பக்கங்கள் கொண்ட அறிக்கையை தாக்கல் செய்துள்ளது ஆறுமுகசாமி ஆணையம். ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் உள்ள மர்மம் விலகுமா என மக்கள் எதிர்பார்த்துக்கொண்டுள்ளனர்.

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி இரவு 7.45 மணிக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட ஜெயலலிதாவை இரவு 10.20 மணிக்கு தான் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச்சென்றனர். சுமார் 75 நாட்கள் யாரையும் பார்க்க அனுமதிக்கவில்லை. ஜெயலலிதா நலமோடு இருப்பதாக பலராலும் கூறப்பட்ட நிலையில் டிசம்பர் 5, 2016ஆம் நாள் ஜெயலலிதா மரணமடைந்தார்.

இந்த சம்பவம் அதிமுக தொண்டர்கள் மட்டுமில்லாமல் தமிழகமே அதிர்ச்சி அடைந்தது. மருத்துவமனையில் என்ன நடந்தது என்று யாருக்கும் தெரியாது. ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக பல்வேறு தரப்பிலும் இருந்தும் புகார்கள் எழுந்தன. இதனை அடுத்து ஜெயலலிதா மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாகவும் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என 2017ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி ஓ.பன்னீர் செல்வம் தர்மயுத்தம் நடத்தினார்.

ஜெயலலிதா மரணம்: தமிழக அரசிடம் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் இன்று இறுதி அறிக்கை தாக்கல்.. எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

Jayalalithaa's Death Case Arumugasamy commission timeline 2017 to 2022: ஜெயலலிதா மரண வழக்கு ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் டைம் லைன் 2017 செப்டம்பர் முதல் 2022 ஆகஸ்ட் வரை): Following this, in September 2017, the Tamil Nadu government ordered the setting up of the Arumugasamy commission. Let’s look at what happened during the Five year investigation