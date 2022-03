இது தமிழக பட்ஜெட் போல் இல்லையே.. ஏதோ சென்னை கார்பரேஷன் பட்ஜெட் மாதிரி இருக்கே.. கே சி பழனிச்சாமி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: இது தமிழக பட்ஜெட் போல் தெரியவில்லை என்றும் சென்னை கார்பரேஷன் பட்ஜெட்டை போல் உள்ளதாகவும் அதிமுக முன்னாள் எம்பி கே சி பழனிச்சாமி தனது ட்விட்டரில் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் 2022- 2023 ஆம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த முழு பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செய்தார்.

இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பேசுகையில், வட்டியில்லா பயிர்க்கடன் திட்டத்திற்கு 200 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கல்லூரி மாணவர்களின் திறனை மேம்படுத்த 50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

ADMK EX MP K.C. Palanisamy says that Tamilnadu Government #Budget2022 looks like Chennai corporation budget most of the allocations are Chennai centric which gives an impression as not so it is a #tamilnadubudget for the next 1 year.