நீதி கிடைக்கனும்! ஸ்டாலினை தொடர்ந்து அண்ணாமலையை சந்தித்த கள்ளக்குறிச்சி மாணவியின் பெற்றோர்!பின்னணி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கனியாமூர் தனியார் பள்ளியில் 12ம் வகுப்பு படித்த மாணவி மர்மமரணம் அடைந்தார். இந்நிலையில் மாணவியின் தாய் செல்வி முதல் அமைச்சர் ஸ்டாலினை தொடர்ந்து இன்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையை திடீரென்று சந்தித்து மனு அளித்தார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே கனியாமூரில் தனியார் பள்ளியில் கடலூர் மாவட்டம் பெரியநெசலூரை சேர்ந்த மாணவி 12ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இவர் ஜூலை 13ம் தேதி இறந்தார். சாவில் சந்தேகம் இருப்பதாக குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டினர்.

இதுதொடர்பாக நடந்த போராட்டம் கலவரமானது. போராட்டக்கார்கள் பள்ளியை சூறையாடி வாகனங்களை சேதப்படுத்தினர். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. மாணவியின் பெற்றோர் கோரியதை தொடர்ந்து மாணவியின் உடல் 2 முறை உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்டது.

கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி நிர்வாகிகள் 5 பேரின் ஜாமீனை எதிர்த்து மேல்முறையீடு - சட்ட அமைச்சர் ரகுபதி

English summary

A student of 12th standard in Kaniamoor private school of Kallakurichi district died mysteriously. In this case, the mother of the student suddenly met the BJP state president Annamalai following the Prime Minister Stalin and submitted a petition.