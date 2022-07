கள்ளக்குறிச்சி வன்முறை: நக்சல் கும்பலால் முதல்வர் ஸ்டாலின் பதவிக்கு உலை.. அர்ஜுன் சம்பத் எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛கள்ளக்குறிச்சி கலவரத்தின் பின்னணியில் உள்ள நக்சல் கும்பல்களை கண்டுபிடித்து வேருடன் அழிக்கவில்லை என்றால் முதல்வர் பதவிக்கே உலை வைத்துவிடும்'' என இந்து மக்கள் கட்சியின் நிறுவன தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னச்சேலம் அருகே கனியாமூர் பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளி உள்ளது.

இந்த பள்ளியில் 12ம் வகுப்பு படித்த கடலூர் மாவட்டம் பெரியநெசலூர் கிராமத்தை சேர்ந்த மாணவி மர்மமான முறையில் மரணம் அடைந்துள்ளார்.

மாணவி உயிரிழந்த சம்பவம்: கள்ளக்குறிச்சி தனியார் பள்ளியில் காவல்துறை சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணை

English summary

There are some organizations behind the Kallakurichi riots. If the naxal gangs involved in this riot are not found and eradicated, then the chief minister will be in trouble," said Arjun Sampath, founder of the Hindu People's Party.