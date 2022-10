கனிமொழிக்கு திமுகவில் முக்கிய பதவி உறுதி? - இன்னும் 3 நாட்களில் அறிவிப்பு? - சிறகடிக்கும் தகவல்!

Chennai

சென்னை : சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் வகித்து வந்த திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் பதவி திமுக எம்.பி கனிமொழிக்கு வழங்கப்பட உள்ளதாக திமுக வட்டாரத்தில் தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

துணை பொதுச்செயலாளர் பதவிக்கான மகளிர் ஒதுக்கீட்டில், தூத்துக்குடி எம்.பி.கனிமொழி, திமுக கொள்கை பரப்பு இணைச் செயலாளர் புதுக்கோட்டை விஜயா, பூங்கோதை ஆலடி அருணா, டாக்டர் கனிமொழி சோமு, கீதா ஜீவன் ஆகியோரின் பெயர்கள் அடிப்பட்டன.

குடும்ப அரசியல் என்ற விமர்சனங்கள் திமுக மீது தொடர்ந்து எழுந்து வரும் நிலையிலும், கட்சி நிர்வாகிகள் தொண்டர்களின் ஏகோபித்த ஆதரவோடு கனிமொழியே துணை பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட இருக்கிறார் என தகவல்கள் வருகின்றன.

