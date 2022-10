காசி தமிழ் சங்கமம்.. பிரதமர் மோடியின் ‛ஒரு பாரதம்-உன்னத பாரதம்’ நனவாகும்.. வானதி சீனிவாசன் உற்சாகம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: உத்தர பிரதேசம்-தமிழ்நாடு இடையேயான உறவை வலுப்படுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு சார்பில் ‛‛காசி தமிழ் சங்கமம்'' நிகழ்ச்சி நவம்பர் 16ம் தேதி முதல் டிசம்பர் மாதம் 16ம் தேதி வரை ஒரு மாதம் நடைபெற உள்ளது. இதனை பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் வரவேற்றுள்ள நிலையில் உத்தர பிரதேசம்-தமிழ்நாடு இடையேயான சகோதரத்துவத்தை வலுப்படுத்த முடியும் எனவும், பிரதமர் மோடியின் ஒரு பாரதம்-உன்னத பாரதம் கனவை இது நனவாக்கும் என்றும் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்துக்கு, உத்தர பிரதேச மாநிலம் காசிக்கும் இடையே பல நூற்றாண்டு கால தொடர்பு உள்ளதாகவும், இதனை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகள் எழுந்தன.

இதையடுத்து தமிழகத்துக்கும் காசிக்கும் இடையேயான தொடர்புகளை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் ‛காசி தமிழ் சங்கமம்' நிகழ்ச்சி நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

தேவர் சிலை தங்க கவசம் யாருக்கு? திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தாக்கல் செய்த மனு.. இன்று முக்கிய விசாரணை!

English summary

In order to strengthen the relationship between Uttar Pradesh and Tamil Nadu, the Kashi Tamil Sangam'' program is going to be held for a month from November 16 to December 16. BJP MLA Vanathi Srinivasan has welcomed this and said that it can strengthen the brotherhood between Uttar Pradesh and Tamil Nadu, and it will realize Prime Minister Modi's dream of a Bharat-Unnatha Bharat.