ஆபாசகூத்து.. 'கைதேர்ந்த' கேடி விஜி என்கிற விஜயலட்சுமி! முகநூலில் வெளுத்து வாங்கிய கவிஞர் தாமரை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கோவையில் திருமணமான 2 மாதத்தில் இளைஞர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலையில் இளைஞரின் மரணத்திற்கு தொலைக்காட்சி ஒன்றில் பணியாற்றும் விஜி என்ற விஜி பழனிசாமி தான் காரணம் எனவும், இவர்தான் தனது வாழ்க்கையிலும் விளையாடியவர் என கவிஞர் தாமரை முகநூலில் பதிவிட்டிருப்பது பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கோவை சூலூர் அடுத்த தென்னம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் ரத்னசீலன். தனியார் நிறுவன ஊழியரான இவருக்கு ஏற்கனவே இரண்டு முறை திருமணம் முடிந்த விஜயலட்சுமி என்ற பெண்ணுடன் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் திருமணம் நடைபெற்றது.

இந்த நிலையில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் கணவன் மனைவி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. இதனால் அவரது மனைவி கோபித்துக் கொண்டு பெற்றோர் வீட்டுக்கு சென்று விட்டார்.

70 வயது அம்மா.. மகன், மகள், ஒரே வீட்டில் தற்கொலை.. பதறிப்போன பெங்களூர்..10 பேர் மீது பாய்ந்த வழக்கு

English summary

When a young man committed suicide in Coimbatore after 2 months of marriage, the reason for the death of the young man is Viji Palaniswami, who works in a television station, and the kavignar Thamarai has posted on his Facebook page that he is the one who played in his life.