பிரிவினைவாதிகளுக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்து போராடுவோம் - பினராயி விஜயன் பேச்சு

Chennai

oi-Logi

சென்னை: நம்மை பிரித்து ஒடுக்கிற சக்திகளுக்கு எதிராக நாம் இணைந்து போராடுவோம் என கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார்.

முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் எழுதிய உங்களில் ஒருவன் என்ற சுயசரிதை நூல் வெளியீட்டு விழா தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரும் எம்.பி-யுமான ராகுல் காந்தி வெளியிட அமைச்சர் துரைமுருகன் பெற்றுக்கொண்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கேரளா முதல்வர் பினராயி விஜயன், காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா, பீகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ், நடிகர் சத்யராஜ் ஆகியோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் வாழ்த்துறை வழங்கி வருகின்றனர்.

ஸ்டாலினும், பினராயி விஜயனும் யார் சிறந்த முதல்வர் என்று போட்டி போடுகிறார்கள்: சத்யராஜ் பேச்சு

English summary

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has said that we will fight together against the forces that divide and oppress us.