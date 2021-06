எம்எல்ஏ ஆகியிருக்கணும்.. எல்லாம் நேரம்தான் - செல்பி போட்டு ஆறுதல் படும் குஷ்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நடிகையும் அரசியல்வாதியுமான குஷ்பு தன்னுடைய இயற்கையான மேக் அப் போடாத அழகு முகத்தை புகைப்படம் எடுத்து ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவருடைய படத்திற்கு கலவையான கமெண்ட்கள் கிடைத்து வருகின்றன.

நடந்து முடிந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் நடிகை குஷ்பு ஆயிரம் விளக்குத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார். வாக்களித்தவர்களுக்கு நன்றி கூறி ட்விட்டரில் பதிவிட்டார். மு.க ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு பதவியேற்ற உடன் வாழ்த்து கூறினார்.

சீரியல் தயாரிப்பில் பிசியாகி விட்ட குஷ்பு, தற்போது தனது ட்விட்டர் பதிவிலும் ஆக்டிவ் ஆக இருக்கிறார். அவரது கடந்த ஒரு மாத பதிவில் நண்பர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கூறுவது மட்டுமல்லாமல் சில அரசியல் சார்பு பதிவும் இடம் பெற்றுள்ளன.

English summary

khushbu sundar an actress and politician, took a photo of her natural make-up-free face and posted it on her Twitter page.