வடகிழக்கு பருவமழையால் 2 பேர் மரணம்..தலா.ரூ.4 லட்சம் இழப்பீடு அறிவித்த அமைச்சர் ராமச்சந்திரன்

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழைக்கு இதுவரை 2 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்று வருவாய் துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். பருவமழையால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.4 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த 29ஆம் தேதி தொடங்கியது. கடந்த 3 நாட்களாகவே சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் பெருமழை பெய்துள்ளது. தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளது.

கனமழை காரணமான அம்பத்தூர் மண்டலம் 7 க்கு உட்பட்ட கொரட்டூர் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய பகுதியில் 5 க்கும் மேற்பட்ட தெருகளில் சுமார் 2 அடி மழை நீர் தேங்கியுள்ளது. மழை நீர் தேங்கியுள்ளதால் பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாமல் முடங்கிப் போய் உள்ளனர். அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு கூட வெளியே வர முடியாது சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

Revenue and Disastrer management Minister Ramachandran has said that 2 people have died due to the northeast monsoon so far. Minister Ramachandran also said that Rs 4 lakh compensation will be given to the families of those who died due to monsoon rains.