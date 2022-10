மேட்டூர் திறந்தும் கருகும் பயிர்கள்..உர தட்டுப்பாடு..விவசாயத்தை அழிக்க திமுக முயற்சி.. சசிகலா சாடல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மேட்டூரில் இருந்து இந்த வருடம் முன்கூட்டி தண்ணீரை திறந்து, அது எதர்க்கும் பலனளிக்காமல் கடலில் கலந்ததுதான் மிச்சம் என்று சசிகலா கூறியுள்ளார். தமிழகத்தில் உரத்தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் அனைத்து பகுதிகளிலும் போதுமான அளவு இருப்பு வைக்க தமிழக அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கமாறு சசிகலா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

சசிகலா இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியமான டெல்டா மாவட்டங்களில் தற்போது நிலவும் உரத்தட்டுப்பாடு மிகவும் கவலை அடைய செய்கிறது.

தற்போது டிஏபி, யூரியா போன்ற உரங்கள் எங்குமே கிடைக்கவில்லை என்று விவசாயிகள் வேதனைப் படுகிறார்கள். இன்றைய திமுக தலைமையிலான அரசு தமிழகத்தில் விவசாயத்தை அழிக்கின்ற வகையில் தனது செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து செய்து வருவது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது.

1972.. ஆசை ஆசையாக பிளான் போட்ட எடப்பாடி! எனக்குத்தான் தடை இல்லையே! சசிகலா எடுத்த

English summary

Sasikala said that the water from Mettur was released early this year, but it was mixed in the sea without any benefit. Sasikala requested the Tamil Nadu government to take immediate action to ensure sufficient stock in all areas so that there is no shortage of fertilizers in Tamil Nadu.