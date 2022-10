14 வயதிலிருந்து பொது வாழ்வு.. வளர்ச்சி பாதை நாயகன்! திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு குவியும் வாழ்த்து

Chennai

சென்னை: திமுகவின் பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று சென்னையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிலையில், கட்சியின் தலைவராக இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

அதேபோல கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக துரைமுருகனும், பொருளாளராக டி.ஆர்.பாலுவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளராக முதன்முறையாக கனிமொழி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

DMK's general body meeting was held today at a private school in Chennai, Chief Minister M.K.Stalin has been elected as party leader for the second time. Similarly, Duraimurugan has been elected as the general secretary of the party and T.R. Balu as the treasurer. Kanimozhi has been elected as the deputy general secretary of the party for the first time. Meanwhile, various political party leaders are congratulating DMK President M.K.Stalin.