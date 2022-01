நீட் தேர்வுக்கு எதிராக மீண்டும் சட்டப் போராட்டம்தான் வழி.. அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் முடிவு!

Chennai

சென்னை: நீட் விலக்கு மசோதாவை மத்திய அரசுக்கு ஆளுநர் அனுப்பாமல் இருப்பது சட்டசபை இறையாண்மைக்கு எதிரானது என்று அமைச்சர் மா சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். நீட் விலக்கு பெறுவதற்கான சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை அனைத்து கட்சிகளும் இணைந்து மேற்கொள்ள முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

தமிழக முதல்வர் தலைமையிலான அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. சட்டசபையில் அங்கம் வகிக்கும் 13 கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்று கருத்துக்களை தெரிவித்தனர்.

இக்கூட்டத்தில் திமுக சார்பில் அமைச்சர்கள் பொன்முடி, துரைமுருகன், மா.சுப்பிரமணியன், அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், பாஜக சார்பில் வானதி ஸ்ரீனிவாசன், காங்கிரஸ் சார்பில் செல்வப்பெருந்தகை, பாமக சார்பில் ஜி.கே.மணி, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சார்பில் வேல்முருகன் ஆகியோர் பங்கேற்ற நிலையில் பாஜக சார்பில் வந்திருந்த வானதி ஸ்ரீனிவாசன் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

NEET All party meeting resolution: (நீட் அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் தீர்மானம் )Minister M. Subramaniam has said that the Governor's failure to send the NEET exemption bill to the Central Government is against the sovereignty of the Assembly. He also said that the decision has been taken by all parties to take legal action to get the NEET exemption.