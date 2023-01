‛தீயசக்தி’களை வேரோடு ஒழிப்போம்.. சூளுரைத்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. பரபரத்த எம்ஜிஆர் பிறந்தநாள் விழா!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மறைந்த தமிழ்நாடு முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆரின் 106வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. நிலையில் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். இந்நிலையில் தான் ‛‛ தமிழகத்தில் தீயசக்திகளை வேரோடு ஒழித்து,கழக ஆட்சி மீண்டும் அமைப்பதற்கு இந்நன்னாளில் உறுதியேற்போம்'' என எடப்பாடி பழனிச்சாமி சூளுரைத்துள்ளார்.

திரைப்படங்களில் ஹீரோவாக நடித்து மக்களின் மனதை வென்றவர் எம்ஜிஆர். துவக்கத்தில் திமுகவில் செயல்பட்டு வந்தார். அதன்பிறகு திமுகவின் பொருளாளராக உயர்ந்தார். அண்ணா மறைவுக்கு பிறகு கருணாநிதி, நெடுஞ்செழியன் உள்ளிட்ட முக்கிய திமுக தலைவர்களுடன் முரண்பாடுகள் அதிகரித்தது.

இதையடுத்து கடந்த 1972இல் கட்சியில் இருந்து எம்ஜிஆர் இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். அதைத் தொடர்ந்து 1972 அக்டோபர் 18ல் அதிமுக கட்சியை எடப்பாடி பழனிச்சாமி தொடங்கி 1977ல் ஆட்சியை பிடித்தார். திரையுலகத்தில் கொடிகட்டி பறந்த எம்ஜிஆர் அரசியல் களத்திலும் ஜொலித்து முதல்வர் அரியணையில் அமர்ந்தார்.

இன்று எம்ஜிஆரின் 106வது பிறந்தநாள்.. ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன், சசிகலா தனித்தனியே மரியாதை!

The 106th birth anniversary of Late Tamil Nadu Chief Minister MGR is being celebrated today. At the AIADMK headquarters, Edappadi Palaniswami garlanded his statue and paid respects. In this context, Edappadi Palanichamy said that we will eradicate the evil forces in Tamil Nadu and re-establish the corporate rule on this day''.