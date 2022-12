மாறும் வானிலை.. நாளை உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. கொட்டப்போகும் மழை..மீனவர்களுக்கு வார்னிங்

Chennai

சென்னை: கிழக்கு திசை மாறுபாட்டின் காரணமாக இன்று தமிழகம், புதுச்சேரியில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது எனவும், நாளை அந்தமான் அருகே உருவாகும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காரணமாக டிசம்பர் 7 ம் தேதி முதல் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. மேலும் சூறாவளியால் இன்று முதல் 3 நாட்கள் மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வருகிறது. அக்டோபர் இறுதியில் துவங்கிய பருவமழை முதல் 2 வாரம் வெளுத்து வாங்கியது. அதன்பிறகு ஓய்வு எடுத்தது.

தற்போது மீண்டும் கடந்த ஒருவாரமாக வடகிழக்கு பருவமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இந்நிலையில் தான் டிசம்பர் 7 ம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

Meteorological Department has predicted that moderate rain is likely in Tamil Nadu and Puducherry today due to easterly variation and heavy rain is likely from 7th due to the formation of a new low pressure area near Andaman tomorrow. Also due to the cyclone, fishermen have been warned for 3 days from today.