மழையின் அடுத்த “ஆட்டம்”.. இன்றுமுதல் “ஸ்டார்ட்”.. 20ம் தேதி “உச்சகட்டம்” -நாள் குறித்த வானிலை மையம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வங்கக்கடலில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகும் என்றும், அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் அது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெரும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது.

இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிக்கையில், "கேரள பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்று தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

வரும் 17 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

English summary

The Chennai Meteorological Center has informed that a depression will develop over the Bay of Bengal in the next 24 hours and it will intensify into a depression in the next 48 hours