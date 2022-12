வேலையை காட்டப் போகும் வருண பகவான்! குமரி அருகே ‘மழை சக்கரம்’! அலர்ட்டா இருங்க மக்களே! எங்கெங்கே மழை?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் நிலவுகின்ற காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நாளை கன்னியாகுமரி கடல் பகுதியை நெருங்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால் தமிழ்நாட்டில் இரண்டு நாட்களுக்கு கன மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய அறிவிப்பினை வெளியிட்டு இருக்கிறது.

தமிழகத்தில் தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு உருவான மாண்டஸ் புயல் காரணமாக வட மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்தது. புயல் கரையை கடந்த நேரத்தில் மகாபலிபுரம் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் வேலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்தது.

அதே நேரத்தில் துரித ஏற்பாடுகளால் பெரிய அளவில் பாதிப்புகள் ஏற்படவில்லை. இந்நிலையில் தென்மேற்கு வங்க கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இலங்கை கடலோரப் பகுதிகளில் திடீரென காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவானது அது புயலாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் தொடர்ந்து வழு குறைந்து வருகிறது.

The Meteorological Department has issued an important announcement that there will be heavy rains in Tamil Nadu for two days as the low pressure zone existing in the Southwest Bay of Bengal is likely to approach the Kanyakumari sea area tomorrow.