மறக்கமுடியாத சென்னை..ருசியான சாட்..பட்டாணி சுண்டல்..குளுமையா குல்பி வரை.. ருசியால் கட்டிப்போடும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சிற்றுண்டி பிரியர்களுக்காகவே சென்னையில் பல சாலையோர கடைகள் உள்ளன. மெரீனா கடற்கரையில் உள்ள கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் தேங்காய் மாங்காய்,பட்டாணி சுண்டல் கலந்து சாப்பிடுவது தனி சுவை. இரவு நேர குல்பியின் ருசிக்கு பலரும் அடிமை. சென்னையை விட்டு சொந்த ஊருக்கு வந்து விட்டாலும் ஒவ்வொரு முறையும் தமிழக தலை நகரத்தை நினைக்கும் போது அந்த உணவின் ருசி நாவின் ஓரத்தில் வந்து போவது உண்மைதான்.

சென்னை உணவுத் திருவிழாவில் பீப் பிரியாணியை வெளுத்துக் கட்டிய மக்கள்

வந்தரை வாழ வைக்கும் சென்னை பெருநகரத்தில் பல ஊர்களைச் சேர்ந்த மக்கள் வசிப்பதால் பல வித உணவுகளையும் இங்கே ருசிக்கலாம். 383வது பிறந்தநாள் கொண்டாடும் சென்னையில் கடற்கரை விற்பனை செய்யப்படும் பட்டாணி சுண்டல், சாட் உணவுகள், ருசியான பஜ்ஜிகளை சாப்பிட்டே பலரது வயிறு நிரம்பி விடும்.

மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவில் அறுபத்து மூவர் திருவிழாவின் போது மாட வீதிகளில் கிராமங்களில் கிடைக்கும் கமர்கட் முதல் ரவா லட்டு வரைக்கும் விற்பனை செய்யப்படும்.

அதுசரி மெட்ராஸ் டே ஏன் ஆகஸ்ட் 22-ந் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது? சுவாரசிய வரலாற்று பின்னணி இதுதான்!

English summary

