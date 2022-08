சென்னைக்கு கப்பலில் வந்த வெள்ளை யானைகள்.. ஐஸ் ஹவுஸ் உருவான வரலாறு தெரியுமா? #MadrasDay

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பெரும் பழமையும் பெருமையும் வாய்ந்த சென்னை நகரம் உருவான நாள் 'மெட்ராஸ் டே' ஆக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில், சென்னையின் அடையாளங்களில் ஒன்றான 'ஐஸ் ஹவுஸ்' பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Madras Day : Chennai-ல் இதுவரை கொண்டுவரப்பட்ட சிறந்த திட்டங்கள்

உலகின் இரண்டாவது நீளமான கடற்கரையான சென்னை மெரினா கடற்கரையை ஒட்டி திருவல்லிக்கேணியில் அமைந்திருப்பது ஐஸ் ஹவுஸ். இந்த 'ஐஸ் ஹவுஸ்' அமைக்கப்பட்டதற்கான காரணமே சற்று சுவாரஸ்யமானது.

இந்தக் கட்டிடத்திற்குத்தான் அமெரிக்க வெண்பணி ஏரிகளில் இருந்து வெள்ளை யானைகள் கப்பலில் வந்திறங்கின. ஆங்கிலேயர்களின் கேளிக்கைக்காக இந்திய மக்களின் உழைப்பால் உருவானது இந்தக் கட்டிடம்.

வியாபாரம் செய்வதற்காக இங்கிலாந்தில் இருந்து இந்தியா வந்திறங்கிய ஆங்கிலேயர்கள் கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஸ்தாபனத்தை விஸ்தரித்து நாட்டையே ஆளுகைக்கு கீழ் கொண்டு வந்தனர்.

முதலமைச்சரின் மின்னல்வேக முடிவு! 4 மாதங்களில் மாஸ் ஏற்பாடு! சென்னைக்கு செஸ் ஒலிம்பியாட் வந்த பின்னணி

English summary

Madras day 2022 : Vivekanandar Illam, earlier known as Ice House, is a historical building in Chennai. It was constructed in 1842 by Frederic Tudor. Here is the history of Madras Ice house.