சிலைக் கடத்தல் கும்பலுடன் கூட்டு? புகார் கிளப்பிய டிஎஸ்பி! பொன்.மாணிக்கவேலுக்கு எதிராக சிபிஐ விசாரணை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சிலைக் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு சிறப்பு அதிகாரியாக இருந்த பொன்.மாணிக்கவேலுக்கு எதிராக சிபிஜ விசாரணை நடந்தும்படி சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட டி.எஸ்.பி. காதர் பாட்ஷா அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள பழமையான கோவில்களில் உள்ள சிலைகள் காணாமல் போனது தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிப்பதற்காக தமிழக அரசு சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு ஐஜியாக பொன் மாணிக்கவேலை கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நியமித்தது.

இந்நிலையில் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 2008 ஆம் ஆண்டு விவசாய நிலத்தில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட மூன்று ஐம்பொன் சிலைகள் திடீரென காணாமல் போனது. திருவள்ளூர் காவல் துணை ஆய்வாளர் காதர் பாட்ஷாவும், கோயம்பேடு சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளர் சுப்புராஜும் இணைந்து அந்த சிலையைக் கடத்தி விற்றதாகவும் புகார் எழுந்தது.

தமிழக உளவுத்துறை ஐ.ஜி. செந்தில் வேலன் ஐ.பி.எஸ்.! மதுரைக்காரரின் மாஸ் பின்னணி என்ன தெரியுமா?

English summary

The Madras High Court has ordered Cbi investigation against Pon Manickavel, who was a special officer of the Idol Anti-Smuggling Unit. based on the complaint filed by suspended police dsp khader batcha