8 ஆண்டுகளில் 4வது கட்சி.. அதிமுகவில் இணைந்த ‛டாக்டர் சரவணன்' பின்னணி என்ன?

சென்னை: பாஜகவில் இருந்து கடந்த ஆகஸ்ட்டில் விலகிய மதுரை டாக்டர் சரவணன் மீண்டும் திமுகவில் இணையலாம் என கூறப்பட்ட நிலையில் இன்று திடீரென்று அவர் சென்னையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்தித்து அதிமுகவில் இணைந்தார். இதன்மூலம் அவர் மதிமுக, திமுக, பாஜகவை தொடர்ந்து அதிமுகவில் இணைந்துள்ளது. கடந்த 8 ஆண்டுகளில் மட்டும் சரவணன் 4வது கட்சியாக அதிமுகவுக்கு தாவியுள்ள நிலையில் அவர் யார்? எதற்காக அதிமுகவில் இணைந்தார்? என்பது பற்றிய முக்கிய விபரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய அரசியல் பிரமுகராக இருப்பவர் சரவணன். டாக்டரான இவர் மருத்துவமனை நடத்தி வருகிறார். கொரோனா பரவல் சமயத்தில் ஏராளமான மக்களுக்கு உதவிகள் செய்தார். இவர் பாஜகவில் சேர்ந்து செயல்பட்டு வந்தார்.

இந்நிலையில் தான் தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீது செருப்பு வீசப்பட்டது. அதாவது கடந்த 2022 ஆகஸ்ட் மாதம் காஷ்மீரில் வீரமரணமடைந்த ராணுவ வீரர் லெட்சுமணனின் உடல் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது அஞ்சலி செலுத்தும் தகராறை தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் நடந்தது.

